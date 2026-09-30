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Eleições 2026

'Flow Podcast' confirma entrevista com Lula no horário do debate da Globo

A Globo anunciou oficialmente nesta quarta-feira (30) que a equipe de Lula informou que o presidente não participaria do debate

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Presiente Lula em agenda em BelémPresiente Lula em agenda em Belém - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participará, na quinta-feira, 1º de outubro, de entrevista no Flow Podcast, no horário do debate promovido pela Globo. A informação foi divulgada pela equipe do Flow nas redes sociais.

A equipe de Lula ainda não se posicionou oficialmente sobre a recusa ao debate da Globo e a ida ao podcast.

A Globo anunciou oficialmente nesta quarta-feira (30) que a equipe de Lula informou que o presidente não participaria do debate.

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Foram convidados, além do petista, os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Augusto Cury (Avante). O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, mandou a emissora convidar também o candidato Romeu Zema (Novo).

Com a confirmação da ausência de Lula no debate da Globo, o presidente terminará o ciclo do primeiro turno da campanha sem ter participado de nenhum debate com seus adversários.

No debate promovido pela Band, Lula preferiu dar uma entrevista sozinho à Record. Também rejeitou outro debate promovido por um extenso pool de veículos - que acabou cancelado, dadas as ausências.

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