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COPA DO BRASIL Fluminense e Vasco abrem oitavas de final da Copa do Brasil com empate O jogo foi muito disputado com muitas faltas e com poucas chances de gol

Fluminense e Vasco não saíram do 0 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorreu na tarde deste sábado (1º) no estádio do Maracanã e foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O jogo foi muito disputado com muitas faltas e com poucas chances de gol. As equipes pareciam estar mais preocupadas em não perder. Dessa forma, o empate com placar fechado acabou ficando justo.

A partida de volta entre Fluminense e Vasco será na próxima quarta-feira (6), às 21h30, também no Maracanã. Uma vitória simples dá a vaga para o vencedor e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Às 19h30 deste sábado começou o jogo de ida de Atlético-MG e Juventude, em Belo Horizonte e, às 21h, tem Santos e Remo, Vila Belmiro.

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