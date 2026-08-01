Sáb, 01 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado01/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COPA DO BRASIL

Fluminense e Vasco abrem oitavas de final da Copa do Brasil com empate

O jogo foi muito disputado com muitas faltas e com poucas chances de gol

Reportar Erro
Copa do Brasil: clássico carioca terminou empatadoCopa do Brasil: clássico carioca terminou empatado - Foto: Luas Merçon/Fluminense FC

Fluminense e Vasco não saíram do 0 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorreu na tarde deste sábado (1º) no estádio do Maracanã e foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O jogo foi muito disputado com muitas faltas e com poucas chances de gol. As equipes pareciam estar mais preocupadas em não perder. Dessa forma, o empate com placar fechado acabou ficando justo.

Leia também

• Sport recebe visita de Sandro Goiano, campeão da Copa do Brasil de 2008

A partida de volta entre Fluminense e Vasco será na próxima quarta-feira (6), às 21h30, também no Maracanã. Uma vitória simples dá a vaga para o vencedor e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Às 19h30 deste sábado começou o jogo de ida de Atlético-MG e Juventude, em Belo Horizonte e, às 21h, tem Santos e Remo, Vila Belmiro. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter