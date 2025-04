Foco no agro e nas mulheres: quem é a deputada que denunciou o ex-marido por violência doméstica

A- A+

A deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO), que denunciou ter sido vítima de violência psicológica e física por parte de seu ex-marido, afirmou, nesta quarta-feira (30), que apanhou ao menos quatro vezes do acusado, o advogado Sinomar Júnior. Em depoimento à TV Anhanguera, afiliada da Globo no estado, a parlamentar relatou que chegou a ser ameaçada com arma de fogo.

"Ele me bateu muito. Com tapas, socos na cara, enforcando meu pescoço. Me jogou no chão várias vezes", lembrou a deputada, que também relembrou que as agressões a deixaram com medo até para dormir.

As ações foram motivadas por ciúmes. Segundo Boldrin, o sentimento era gerado por seu sucesso profissional e pela posição de destaque que ocupa em eventos importantes, como reuniões com grandes nomes da política. Sinomar já atuou no setor público como superintendente na Secretaria de Esporte de Goiás.

Conheça a trajetória da parlamentar

Marussa Boldrin é engenheira agrônoma formada pela Universidade de Rio Verde (UniRV) e mestre em Ciências Agrárias e Agronomia pelo Instituto Federal de Goiás (IFG). Ela foi eleita deputada federal em 2022, à época aos 32 anos, se tornando a parlamentar mais jovem do estado — este marcado por eleger candidatos com uma idade média acima do nível nacional. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e o ex-deputado federal José Mário Schreiner são algumas de suas inspirações políticas.

Antes de chegar à Câmara, Boldrin foi vereadora por dois mandatos em Rio Verde, no interior do estado, entre 2016 e 2022, quando deixou o cargo para ir a Brasília, conquistando 80.464 votos. Sua atuação tem foco no campo, nas mulheres e no fortalecimento do empreendedorismo. Ela é titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e vice-presidente da região Centro-Oeste da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e na Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite (FPPL).

A Associação Nacional de Engenharia e Arquitetura das Instituições Federais de Ensino (ENGARQUIFES) define Marussa como uma "verdadeira madrinha" da causa apoiada pela organização, que tenta aprovar o PL 1466/2025, O projeto propõe mudanças na carreira dos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs), podendo abrir vagas para engenheiros e técnicos nesse setor.

Em busca de apoio político para aprovar emendas no projeto que visam a incluir mais benefícios para a classe — como alterar a jornada de trabalho de 40h para 20h —, a ENGARQUIFES definiu a parlamentar como uma "mulher forte", que abraçou a iniciativa com "coragem, generosidade e sensibilidade".

"É um orgulho imenso pertencer à mesma profissão e classe que a deputada Marussa. Seu exemplo nos inspira, nos fortalece e nos enche de esperança", escreveu a organização nas redes sociais.

Na noite de segunda-feira, a coordenadora-Geral da Bancada Feminina, deputada Benedita da Silva (PT), manifestou em plenário o apoio das deputadas federais sobre a denúncia de violência doméstica feita pela goiana. De acordo com Benedita, o ato representou "coragem" e "dignidade".

"Este ato de bravura, ao romper o silêncio e expor as agressões, é um gesto de resistência e força, que evidencia a importância de enfrentar a cultura da violência contra a mulher. O relato da Marussa revela o quão difícil é romper o ciclo da violência e o quão importante é dar voz às dores", discursou a petista.

Nas redes sociais, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), também demonstrou apoio. "Faço questão de reforçar publicamente minha solidariedade e ela. Como homem, como pai e como colega de partido, repudio toda e qualquer violência contra a mulher", escreveu. A deputada Silvye Alves (União), presidente do União Brasil Mulher em Goiás, e Daniela Barbalho, esposa do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), também demonstraram apoio.

Entenda o caso

A deputada federal Marussa Boldrin denunciou as agressões do ex-marido nessa segunda-feira. Em carta aberta, a parlamentar relatou detalhes do relacionamento abusivo. Segundo ela, o casamento ocorreu durante a gestação de sua primeira filha e, logo após o nascimento, começaram os episódios de abuso psicológico.

"Insisti, mesmo quando ele passou a me ferir com palavras. Quando dizia que meu trabalho não prestava, que eu era incompetente. Quando desdenhava do meu mandato, usando até mesmo palavras de baixo calão", escreveu.

Em nota, a defesa de seu ex-marido negou as acusações e fez novas à parlamentar. "No processo (de divórcio), foi evidenciada a violação dos deveres conjugais de respeito e fidelidade por parte de sua ex-esposa, além de outros fatos relevantes que demonstram a responsabilidade pela dissolução da união", diz trecho. Os advogados de Sinomar criticaram ainda a decisão de se usar as redes sociais para "tratar de questões famíliares tão sensíveis".

