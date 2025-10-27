Seg, 27 de Outubro

diplomacia

Foi dado o passo mais importante, a reaproximação política entre Lula e Trump, diz Alckmin

O discurso do governo tem sido no sentido de comemorar o diálogo entre os presidentes, enquanto a oposição critica o fato de o Brasil não ter saído da conversa com nenhum acordo firmado

Trump e Lula conversaram na Malásia Trump e Lula conversaram na Malásia  - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o ponto mais importante na conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi a "reaproximação política" entre os dois. Isso, segundo Alckmin, viabilizará a discussão sobre questões técnicas a partir de agora.

"Destacar a importantíssima aproximação política entre Lula e Trump, abriram portas para o entendimento. Agora é avançar nas questões técnicas, tributárias, não tributárias, oportunidades de investimentos no Brasil e nos EUA. O mais importante foi feito, o passo político, feito com brilho", declarou a jornalistas na saída da Vice-Presidência nesta segunda-feira, 27

"Foi dado o passo mais importante, que foi a reaproximação política entre os dois presidentes", completou.

O discurso do governo tem sido no sentido de comemorar o diálogo entre Lula e Trump, enquanto a oposição critica o fato de o Brasil não ter saído da conversa com nenhum gesto concreto por parte dos norte-americanos em relação ao tarifaço imposto sobre os produtos importados do Brasil. Mais cedo, o presidente Lula, durante agenda na Malásia, rebateu questionamentos no mesmo sentido.

"Não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa a gente pudesse ter resolvido os problemas", disse o presidente.

Alckmin também disse que o "prioritário é tirar os 40% (de sobretaxa imposta pelos Estados Unidos). Tem setores do agro, da indústria, os mais variados".

"A prioridade é reduzir essa alíquota para esses setores atingidos. O mais rápido possível", declarou.

