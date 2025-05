Foi governo Lula que 'mandou chamar a polícia' para acabar com fraude do INSS, diz ministro

A- A+

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, reafirmou nesta quinta-feira, 15, em diferentes momentos de sua oitiva na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado, que foi o governo Lula quem "mandou chamar a polícia para acabar com fraude do INSS".

A frase foi repetida por Wolney enquanto ele respondia a questionamentos de dois senadores da oposição, Sergio Moro (União-PR) e Eduardo Girão (Novo-CE), sobre suposta omissão do governo Lula ante as fraudes.





Em resposta, Wolney frisou que as empresas sob investigação da Polícia Federal se "estabeleceram" durante o governo Jair Bolsonaro.

O ministro frisou ainda que assumiu a Pasta "consciente" da tarefa que enfrentaria. Diz querer "virar a página, ressarcir aposentados e encontrar os culpados".

As declarações foram realizadas durante participação do ministro em sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado para prestar informações sobre as fraudes relacionadas a descontos não autorizados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pedido de audiência foi feito pelos senadores Sergio Moro, Dr. Hiran (PP-RR), Eduardo Girão e Marcos Rogério (PL-RO).

