ELEIÇÕES 2026 'Foi Lula quem disse que estará com ele', diz Kassab sobre palanque com Eduardo Paes Presidente do PSD afirmou que foi o petista quem procurou o gestor carioca, e não o contrário. Líder partidário destacou que perfis regionais distintos não fragilizam nome ao Planalto

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou, no domingo (8), que a estratégia de liberar as principais lideranças estaduais para não apoiar o candidato do partido à Presidência não compromete a imagem da sigla junto ao eleitorado.

Questionado sobre o assunto em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, o líder partidário afirmou que o objetivo do PSD é lançar um nome ao Planalto que corresponda "às aspirações da sociedade", e os perfis políticos regionais distintos não fragilizam a sigla.

Sobre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kassab disse que foi o petista quem procurou o gestor carioca, e não o contrário, o que seria irrecusável.

"O importante é as pessoas saberem que o PSD apresentará um candidato (à Presidência) que vai corresponder as aspirações da sociedade", disse. "Nos estados, é o mesmo critério. Nós estamos procurando, nos esforçando muito, para que as frentes em cada estado tenham o mesmo padrão".

Em meio à resposta, Kassab foi questionado sobre Paes ter declarado apoio a Lula, mas rebateu:

"Não. Foi Lula quem disse que estará com ele, e ele não pode falar "não". O Lula que estará no palanque do Paes. O Cláudio Castro (governador do Rio, pré-candidato ao Senado pelo PL) quer estar no palanque dele e o nosso candidato também vai estar. Mas o nosso vai levar vantagem, porque é do mesmo partido, do mesmo padrão, e terá uma grande votação", completou.

O líder do PSD também explicou que, em relação aos presidenciáveis do partido serem do campo político mais à direita, a liberação nos estados para alianças com opositores não gera fragilidade, já que a vinculação com os diretórios regionais não é mais necessária.

"O candidato a presidente fala direto (nas redes sociais) com o eleitor. Antigamente, as eleições precisavam ser casadas. Essa vinculação não existe mais", argumentou Kassab.

Conforme mostrou a newsletter 'Jogo Político', do GLOBO, Paes foi visitar Lula no Planalto, no dia 13 de janeiro, em meio ao temor do PT formar uma aliança com seus adversários políticos no Rio de Janeiro, que terá eleições para um mandato-tampão caso Castro (PL) renuncie em abril e seja candidato a senador. Após acenos à direita, o prefeito jurou lealdade a Lula e se comprometeu, ainda, a apoiar a deputada federal Benedita da Silva (PT) ao Senado.

Palanques estratégicos

Um dos exemplos de alianças distintas é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recém-filiado à sigla e pré-candidato à Presidência. Em entrevista ao GLOBO no final de janeiro, ele admitiu que o presidenciável do PSD estará em palanque oposto ao do partido na eleição baiana, devido a um alinhamento local com o PT. Dirigentes do PSD avaliam que a divergência independe de quem for o escolhido entre Caiado, Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

"A Bahia é um estado que nós precisamos dar atenção especial, pelo impacto em termos de voto. O PSD tem uma posição de, no estado, caminhar ao lado do atual governador e no palanque do atual presidente. Na Bahia, aquele que for candidato a presidente pelo PSD estará no palanque do ACM Neto (União). Essa liberdade foi discutida, não engessa a participação do candidato a presidente do PSD", afirmou Caiado.

Na região Nordeste, além da Bahia, o quadro se repete em outros estados. No Piauí, o partido deve voltar a compor a chapa do governador Rafael Fonteles (PT), enquanto em Pernambuco a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, disputa apoio do PT com o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), que deve ser candidato. Dirigentes admitem que, nesses estados, a prioridade tende a ser a preservação de alianças regionais, mesmo que isso reduza espaço à chapa nacional do PSD.

Em outros colégios eleitorais relevantes, como Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a avaliação do PSD é a mesma: manter a capacidade do partido de sustentar uma candidatura presidencial sem implodir seus acordos regionais.

