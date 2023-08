'Foi pela misericórdia de Deus, não por poder', diz Michelle sobre trajetória de Bolsonaro

A- A+

Um dia antes da Polícia Federal deflagrar operação que mirrou um suposto esquema de compra e venda de joias recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que a trajetória do ex-chefe do Executivo foi "pela misericórdia de deus", e não pelo poder. Muito ligada ao segmento evangélico, ela afirmou que "deus que escolheu Jair Messias Bolsonaro".

As declarações de Michelle foram dadas nesta quinta-feira, dia 10, ao primeiro episódio do Pod Atualizar, desenvolvido pelo Te Atualizei, canal bolsonarista nas redes sociais. À apresentadora Bárbara Destefani, responsável pelo perfil, a ex-primeira-dama fez um balanço do legado de Bolsonaro na Presidência e brincou sobre a possibilidade do retorno do clã Bolsonaro comando do Executivo federal.

— O legado de Jair Messias Bolsonaro foi ter resgatado o patriotismo, ter plantado uma semente no coração das nossas crianças. Isso com certeza vai frutificar, vai ter resgatado os valores, o amor à nação. O legado de Michelle Bolsonaro como primeira-dama foi ter dado visibilidade aos invisíveis, trabalhar pelas mamães atípicas — afirmou.

Questionada se terá uma "temporada dois" de Bolsonaro na Presidência, ela brincou:

— Vamos até a temporada quatro. O Jair tem quantos filhos mesmo?



O ex-presidente está inelegível por oito anos, até poucos dias antes do pleito de 2030, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria acompanhando parecer do Ministério Público Eleitoral. A decisão impede que Bolsonaro possa concorrer a cargos elegíveis.

Durante boa parte do podcast, Michelle teceu elogios e defendeu o marido, afirmando que eles teriam recebido uma "missão dada por deus" e "foram obedientes":

— Foi sacrifício, mas ele nos ajudou a cumprir a nossa missão. E deus tem o controle de tudo que está acontecendo.

