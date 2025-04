A- A+

BASTIDORES DA POLÍTICA Folha e Blog do Magno estreiam podcast "Direto de Brasília" A ideia de fazer direto de Brasília já é um diferencial. A capital da República concentra as decisões mais importantes do País, seja de natureza política ou econômica

O vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, será o entrevistado do meu podcast de estreia “Direto de Brasília”, em parceria com a Folha de Pernambuco, hoje, das 18 às 19 horas, com transmissão pelo YouTube da Folha e do meu blog, além da Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM, no Recife.

Também foram inseridos na transmissão a Gazetta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Francês de Rádios, com 14 emissoras, do empresário João Caldas, igualmente em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado.

Podcast é uma publicação digital de áudio ou vídeo que aborda um tema específico, sendo nossa temática a política nacional. Trata-se de uma ferramenta de comunicação que pode ser usada para informar, educar, entreter, ou compartilhar opiniões. Pode ser ouvido sob demanda, ou seja, quando o ouvinte quiser. Pode ser baixado, armazenado e compartilhado. Pode ser publicado em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou YouTube.

A ideia de fazer direto de Brasília já é um diferencial. A capital da República concentra as decisões mais importantes do País, seja de natureza política ou econômica. Aliado a isso, Brasília é meu território de trabalho desde a época das Diretas já, o primeiro grande movimento de envergadura nacional que cobri, desencadeando no processo de redemocratização do País.

Morei em Brasília por quase duas décadas. Atuei em diversos veículos nacionais, como Correio Braziliense, O Globo, Agência O Globo, Jornal de Brasília e Agência Meridional, dos Diários Associados. Fundei e dirigi as sucursais do Diário de Pernambuco e da Folha de Pernambuco. Também fui protagonista do surgimento da Agência Nordeste, provedora de mais de 40 jornais nos nove Estados da região.

Presidi, ainda, o Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados. Como repórter, acompanhei igualmente os fatos mais relevantes da cena nacional nos últimos 40 anos, como a primeira eleição presidencial, na qual Collor venceu Lula, o impeachment de Collor, o Governo Itamar, a era do Plano Real, a Constituinte, os dois governos FHC, a chegada do PT ao poder, o impeachment de Dilma, os escândalos do Mensalão e Lava Jato, além da prisão de Lula, assim como sua volta ao poder.

Sou autor de 15 livros, entre eles a biografia de Marco Maciel, lançada pela editora CRV, de Curitiba, já superando a casa de 10 mil exemplares vendidos, e Histórias de Repórter, no qual conto os bastidores que vivi ao longo dessa longa jornada profissional em Brasília. Novo projeto editorial que assumo, o podcast tem tudo para ser um grande sucesso, em razão da parceria com a Folha de Pernambuco e a incorporação de veículos de comunicação nos demais estados nordestinos.

Veja também