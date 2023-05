A- A+

INTERNET Fora do governo, Janones dá dicas de redes sociais ao ministro da Secretaria de Comunicação Pelo Twitter, o parlamentar comentou uma série de publicações criticando a estratégia digital adotada por Pimenta

O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais nesta quarta-feira para dar "dicas" de comunicação ao ministro Paulo Pimenta, que comanda a Secretaria de Comunicação Social da presidência da República (Secom).

Pelo Twitter, o parlamentar comentou uma série de publicações do titular da Secom criticando a estratégia digital adotada por Pimenta.

Em uma das postagens, o ministro comentou sobre sua participação em comissões na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira. Janones respondeu, dizendo:

"Não coloque link de uma rede em outra. Isso reduz em cerca de 90% o alcance da publicação. É o BÁSICO!".

Em outra postagem, também sobre a participação do ministro em comissões, Janones comentou: "Escreva em primeira pessoa. Rede social é local de intimismo. Pra se aumentar o engajamento, se faz necessário criar uma sensação de pertencimento no usuário, ainda que não seja Vossa Excelência quem está digitando. Isso é o “beabá” das redes sociais".

O parlamentar também cutucou a estratégia adotada para os canais de comunicação oficial do governo nas redes sociais, coordenados também pela pasta de Pimenta.

Na página "Governo do Brasil", no Twitter, Janones afirmou que é preciso usar uma "linguagem popular", criticando o texto usado na postagem para contar sobre a agenda do presidente Lula nesta quarta-feira.

"Falem em linguagem popular. Cartas credencias ? Ninguém sabe o que é isso! Deixem o elitismo intelectual de lado e voltem pro chão da fábrica! Só com o apoio popular poderemos sair das garras do centrão! Estamos refem é só quem pode nos libertar é o povão, a massa, portanto é pra eles que temos falar! ACORDEM enquanto há tempo!", escreveu Janones.

Janones comandou estratégias digitais da campanha do presidente Lula no ano passado e foi o principal responsável por fazer frente ao bolsonarismo nas redes, o que ajudou a dar destaque a campanha de Lula.

Passado a campanha, no entanto, o parlamentar foi escanteado pelo presidente e seus aliados e não conseguiu, por exemplo, garantir posições importantes, como a presidência da CCJ, apesar de ter pleieado o posto. Como mostrou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, Janones também traçou uma estratégia para assumir o cargo de ministro das Comunicações, o que não ocorreu.

