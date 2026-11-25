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governo Fora do Lula 4, Haddad dará aulas na pós-graduação da USP em 2027 Ex-ministro voltará a lecionar na pós-graduação do Departamento de Ciência Política da universidade

Após acertar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que não ocupará um ministério no próximo governo, Fernando Haddad voltará a lecionar na pós-graduação do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP) em 2027. A informação foi confirmada pela instituição.

Conforme mostrou o Globo, Lula e Haddad se encontraram nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial, ocasião na qual ficou decidido que o ex-ministro da Fazenda não vai ocupar cargos no primeiro escalão do quarto mandato do petista.

Com graduação em Direito, mestrado Economia e doutorado em Filosofia, o ex-ministro começou a lecionar no departamento de Ciência Política na USP em 1997. Mesmo após entrar na política, em diversos períodos ele lecionou na instituição.

Em 2027, dará a aula “Acumulação primitiva, capitalismo super industrial e classes sociais”.

Conversa com Lula

Na conversa de quase duas horas com Haddad, conforme noticiou o colunista Lauro Jardim, Lula chegou a acenar com a criação de uma Secretaria Estratégica, diretamente ligada à Presidência, que seria ocupada por ele.

O posto teria status de ministério. Funcionaria como um local que concentraria as decisões de investimentos estratégicos em setores, transformação energética e minerais críticos, por exemplo.

Haddad não se mostrou minimamente interessado. Disse a Lula que essas atribuições deveriam ficar com a Casa Civil — um ministério, aliás, que, quando ele deixou a Fazenda para disputar a eleição para o governo de São Paulo, parecia a compensação perfeita para a inglória missão de barrar a reeleição de Tarcísio de Freitas.

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