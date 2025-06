Fora do país, Zambelli postou doações Pix de R$ 285 mil por apoiadores há duas semanas

A- A+

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), que anunciou nesta terça-feira que está fora do país após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF, arrecadou cerca de R$ 285 mil em doações via Pix realizadas por apoiadores há duas semanas.



As transferências foram feitas por seguidores após um pedido de ajuda para pagamento pelos custos de mais de 20 ações judiciais pelas quais ela responde na Justiça brasileira. Entre eles, há uma multa no valor de R$ 2 milhões que deve ser paga por ela e pelo hacker Walter Delgatti.

"Escrevo com os olhos marejados e o coração profundamente tocado pela generosidade e o apoio que tenho recebido. Já conseguimos arrecadar R$ 285 mil reais nesta campanha tão necessária para o pagamento das multas injustas e completamente desproporcionais", publicou Zambelli hoje, relatando que colocou os valores na poupança, e agradecendo as doações.

Em uma publicação anterior, a deputada tinha dito que sua conta bancária começou negativa em R$ 14,8 mil e que, no dia seguinte ao pedido, o valor havia sido atualizado para R$ 166 mil. Condenada a dez anos de prisão no mês passado por coordenar a invasão do sistema do CNJ, ela relatou que responde a outras 20 ações judiciais, entre elas a acusação de porte ilegal de arma, após ter perseguido um homem segurando o armamento na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

