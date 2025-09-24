A- A+

Justiça Foragido, Allan dos Santo ironiza agentes da PF em frente à hospedagem de Lula em NY Blogueiro bolsonarista mora nos Estados Unidos e tem duas ordens de prisão em aberto emitidas pela Justiça brasileira

Foragido da Justiça brasileira desde 2021, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos ironizou agentes da Polícia Federal que estavam nos arredores do local de hospedagem do presidente Lula (PT) em Nova York. O mandatário foi até os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, onde discursou ontem, e ficou hospedado na residência oficial do representante permanente do Brasil na organização, o embaixador Sérgio Danese.

Allan foi até o local e, em live para o canal do YouTube da Revista Timeline, abordou e tentou filmar agentes da PF que escoltavam os arredores da casa. Na ocasião, também disse que iria se encarregar de pedir para que eles "perdessem" o visto de entrada nos EUA.

— Ninguém quer me levar para o Brasil. Estou aqui, hein. Allan dos Santos — disse. — Tem que lembrar que a gente vai fazer tudo para que cada delegado que está prendendo gente inocente no Brasil perca o visto. Pode mandar o seu WhatsApp aí e fazer o que quiser, mas aqui é liberdade. Eu vou lutar pessoalmente para que todos vocês percam o visto.



No mês passado, ele foi indiciado pela PF por desobediência, incitação ao crime, difamação e injúria. As acusações teriam como base, segundo um relatório encaminhado ao STF, "mensagens falsas e ofensivas, a confirmação da manipulação do conteúdo, os insultos proferidos, a criação sistemática de novos perfis para burlar ordens judiciais e conteúdos de incitação". Os elementos, recolhidos como provas, constituiriam um "robusto conjunto de indícios de autoria e materialidade", afirma o documento produzido pela PF.

O relatório também afirma que "as manifestações de Allan dos Santos, principalmente no contexto de 'milícia digital', têm o objetivo de incitar, publicamente, a prática de crimes por terceiros, a exemplo de ataques a instituições e a seus membros".

Além disso, Allan teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em 2021, atendendo a um pedido da PF, por suspeita de atuação em organização criminosa, crimes contra honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. No ano passado, foi decretada uma nova prisão, devido a ataques contra membros da força, considerados como obstrução de justiça.

O Ministério da Justiça solicitou aos Estados Unidos, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a extradição de Santos, mas até hoje não houve uma decisão das autoridades americanas, que chegaram a pedir mais informações sobre os crimes cometidos pelo brasileiro.

Veja também