Foragido, Allan dos Santos participa de evento conservador com Bolsonaro nos EUA

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (31) de um evento promovido por uma entidade conservadora de brasileiros emigrados na Flórida. Na plateia estava Allan dos Santos, o blogueiro foragido da Justiça brasileira que vive nos Estados Unidos. O youtuber tem um mandado de prisão preventiva decretado em outubro de 2021.

Bolsonaro chegou a citar Allan dos Santos nominalmente durante seu discurso, na cidade de Orlando. O ex-presidente falava que o resultado da eleição do Senado colocaria em jogo a "liberdade de expressão". "Vários brasileiros que querem voltar para o Brasil, mas estão temerosos com a sua liberdade lá em nosso país", acrescentou o ex-mandatário.

O evento foi organizado pela Yes Brazil USA. Nas redes sociais, a entidade compartilhou imagens dos bastidores do evento. Allan dos Santos aparece em alguns dos vídeos postados. O blogueiro é visto comendo com os organizadores e marcado em fotos que os participantes postaram no Instagram.



O influenciador extremista é alvo do inquérito sobre os atos antidemocráticos que está no Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja também

brasília Deputados federais tomam posse na Câmara dos Deputados