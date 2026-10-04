Foram mais de 12 milhões de emissões de e-títutlos em dois dias, diz Nunes Marques, do TSE

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques, fez na tarde deste domingo, 4, um balanço do primeiro turno da eleição que ocorre neste domingo.



O ministro mencionou que seis milhões de títulos foram emitidos ontem no e-título e hoje mais seis milhões. Pela primeira vez, o download do aplicativo foi permitido no dia de votação.

Segundo Nunes Marques, foram feitas 15 milhões de consultas sobre locais de votação e mais de três milhões de justificativas pelo aplicativo. O presidente do TSE afirmou que o uso do e-título impacta diretamente na diminuição das filas nas seções eleitorais. Ele participa de coletiva à imprensa.



Também de acordo com o ministro, até o momento (14h30 deste domingo), 1.121 urnas foram substituídas, 0,2% do total, e não havia, no horário acima, votação manual no País. Nunes Marques afirmou que a oscilação de energia talvez seja a principal causa para troca de urnas até o momento. Ele observou que o Estado com mais problemas relacionados com interferências climáticas é o Paraná.



"Iniciamos o dia com quase 140 cidades do Estado do Paraná sem energia. Hoje, neste momento, temos aproximadamente 94 cidades com problemas de energia", disse. Ele pontuou, porém, que as seções no País estão funcionando normalmente e que há geradores e baterias suficientes para concluir o processo de votação e transmissão.



Nunes Marques também afirmou que, até às 13h, foram registradas 453 ocorrências de desinformação. Segundo o ministro, não há registro de deepfakes de candidatos presidenciais que ganharam relevância nas redes até o momento. "O que se percebeu é que muita notícia que hoje circulou já eram notícias conhecidas e já detectadas pelo Tribunal Superior Eleitoral", disse.



Acrescentou que 59 pessoas já foram conduzidas por crimes eleitorais, sendo 25 em flagrante. Ainda segundo o ministro, mais de R$ 300 mil foram apreendidos neste domingo e o total chega a mais de R$ 30 milhões desde janeiro.

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