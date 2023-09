A- A+

brasília Força Nacional vai reforçar segurança do 7 de Setembro após pedido de governadora interina do DF Expectativa é que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios

O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública na segurança durante a comemoração do 7 de Setembro em Brasília. O pedido de reforço havia sido feito pela governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, na semana passada.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (5), a Força Nacional vai "auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado, da União e do Distrito Federal, em atuação conjunta e articulada com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal". O contingente informado, segundo a portaria, ainda será definido. A publicação é assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Após a invasão à sede dos Três Poderes no início do ano, durante os atos de 8 de janeiro, o governo do Distrito Federal montou um esquema especial para garantir a segurança da Esplanada dos Ministérios. O acesso de carros às vias serão fechadas na noite de quarta-feira, na véspera do desfile. O bloqueio se estenderá por uma área ainda mais extensa na quinta-feira.

A expectativa é de que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O início dos desfiles está previsto para às 9h, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A tribuna de honra do presidente deve contar com a presença de aproximadamente 200 autoridades, incluindo ministros, membros do Congresso e Judiciário e representantes das Forças Armadas.

A cerimônia cívico-militar terá com o slogan "Democracia, Soberania e União". A passeata será mais rápida do que ano anteriores, com uma previsão de duas horas. As pessoas que ficarão nas arquibancadas fizeram uma inscrição prévia.

