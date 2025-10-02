"Forças Armadas garantiram a manutenção da democracia", reforça José Mucio

A- A+

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, conseguiu cumprir o papel de pacificar as Forças Armadas após uma disputa eleitoral acirrada e discursos inflamados de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mesmo assim, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", apresentado por este blogueiro, o auxiliar do presidente Lula (PT) reforçou o papel do Estado na garantia da democracia, a importância da boa política e sua confiança na reeleição do petista em 2026.

Ministro, o dia 8 de janeiro de 2023 ficará marcado para sempre?

Quando eu deixar o ministério, não vou querer lembrar dessa data. Graças a Deus e às Forças Armadas, aquilo não caminhou para algo pior. Passei aquela noite no comando do Exército, não havia nenhum movimento ou insinuação para que as Forças Armadas participassem. Algumas pessoas entraram com seus CPFs, mas os CNPJs se mantiveram. Foram as pessoas físicas, mas não o Exército.

Tudo o que ocorreu manchou a imagem das Forças Armadas?

Não, aquilo foi um movimento de pessoas que não aceitaram o resultado das eleições. Nós somos democratas, mas ali se passou da medida, foi um movimento de baderna que, se Deus quiser, nunca mais acontecerá. Mas devemos lembrar que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não podem ir às ruas, exceto se houver um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), como diz a Constituição. A responsabilidade de guardar as ruas naquele dia era do Governo do Distrito Federal, e houve falha. Mas estamos chegando ao julgamento dos culpados.

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares de alta patente teve impacto nas Forças Armadas?

Decisão da Justiça a gente gosta e não gosta, mas tem que respeitar. Não nos cabe comentar. Não houve uma nota sequer de nenhum militar a respeito do julgamento, nem do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Eles estão cumprindo suas obrigações, são guardiões da Constituição, e o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. Cada um pode ter suas opiniões pessoais. Me lembro que, no meu tempo na Câmara, as discussões terminavam com todos sentando na mesma mesa para jantar. Hoje, você tem, nas famílias ou em grupos de amigos, pessoas que deixaram de se falar por conta de política. Nós involuímos.

E quanto ao projeto de lei da anistia?

A dosimetria é justíssima, porque tem os mais culpados e os menos culpados. Agora, a decisão judicial precisa ser respeitada. Sou a favor do entendimento, por isso sou péssimo de briga. Bolsonaro foi meu colega de Parlamento, e uma vez ele me chamou de ‘imbrigável’, porque ele fazia de tudo para brigar comigo e não conseguia. Então, tem que ter a turma do ‘deixa disso’, eu era desse bloco. Você não pode fazer um acordo onde prevaleça o que você quer e o outro lado saia derrotado. Acordo é quando todas as partes saem atendidas e ouvidas. Precisamos encontrar um meio termo para sair disso, sem que ninguém seja desmoralizado.

O presidente Lula é imbatível em 2026?

Hoje é, até porque não tem ninguém do outro lado. Acho que Tarcísio de Freitas não vai deixar de querer ser governador de São Paulo, até porque, se ele não disputar a reeleição, vão dizer que ele só foi governador por um fenômeno bolsonarista. O presidente Lula tem hoje uma posição muito boa. O país tem a menor inflação, menor índice de desemprego, saímos do mapa da fome, estamos entre os cinco que mais cresceram neste ano, há um otimismo. Agora, tem ranhuras políticas, brigas permanentes, mas o quadro é positivo.

O episódio com Donald Trump ajudou o presidente?

A postura dele sobre Trump foi muito boa, o presidente Lula teve uma posição exemplar, que muito nos orgulhou. Não podemos ficar reféns dos Estados Unidos. Vamos torcer para que tudo isso não seja apenas passageiro e voltemos a ter a fraterna relação que temos há 200 anos com os Estados Unidos. E nem por isso devemos deixar de ser amigos dos outros países, temos que abrir novos mercados, afinal, somos um país independente, devemos honrar e lutar pela nossa soberania.

Qual é a situação da Defesa no Brasil hoje?

Veja, somos um país riquíssimo, temos tudo o que os outros estão brigando para ter. Temos terras raras, petróleo, gás, minério de ferro, fosfato, potássio, quase 17 mil quilômetros de fronteiras, uma das cinco maiores do mundo. Somos o maior país da América do Sul, mas talvez nossa força seja apenas a quinta. Tem países muito menores, com menos problemas que o nosso, e que investem mais em defesa do que nós. Precisamos cuidar disso, não para invadir ninguém, mas para evitar que nos invadam, para proteger o nosso patrimônio. Temos muito o que pensar.

Mas é uma área que requer investimentos altíssimos...

É difícil para um presidente aumentar investimentos na defesa em um país onde se tem fome, desemprego, deficiência na saúde e educação. Imagine você comprar submarinos, caças, baterias nesse cenário. Mas os países mais adiantados colocam na Constituição que determinado percentual deve ser destinado à defesa. Se você faz isso, vai induzir a sociedade a pensar que, em vez de comprar remédio, está comprando arma. Temos que pensar em construir um país melhor para os nossos filhos e netos. O Brasil é de 1500, mas temos problemas de quem está começando. Temos regiões onde não há água nem saneamento. É uma coisa absurda.

E qual seria hoje a principal demanda da área?

Precisamos comprar aviões, tanques, armas, porque só investimos 1,1% do nosso PIB em defesa. O Uruguai investe 2,2%, um país menor que o nosso, mas só por botarem isso já mostra a preocupação. A Colômbia investe mais de 3%. No ano passado, foram investidos em defesa U$ 2,7 trilhões, sendo que quase metade disso é dos EUA e da China. O mundo todo se arma, mas a arma mais importante do mundo é a diplomacia. Até porque, se todo mundo for usar as armas que comprou, o planeta vai acabar. Nós não estamos investindo, mas precisamos. Não para invadir, somos ruins de confusão, mas temos que defender o nosso patrimônio. Temos problemas gravíssimos na fronteira, como o narcotráfico, e precisamos desestimular as pessoas a nos trazerem danos. Isso é o que precisamos fazer.

A política mudou muito desde que o senhor deixou de disputar mandatos?

Tem sido difícil fazer política com redes sociais, com emendas impositivas. Hoje, os ministros é que pedem dinheiro aos deputados. Na minha época não tinha isso, era uma caravana de prefeitos e deputados para pedir dinheiro no Palácio. Hoje, você tem três poderes, onde o Legislativo tem poder demais e poucas responsabilidades, o Executivo tem muitas responsabilidades e pouco orçamento, que ficou pela metade, e o Judiciário fica nadando nesse meio termo. Você precisa de equilíbrio entre os poderes, mas há uma briga de foice.

Dá para enxergar alguma luz nesse túnel?

Não houve respeito pelo resultado da eleição. As urnas eram ótimas para eleger deputado e senador, mas não para presidente da República. Não sei que diabos essas urnas tinham. Não houve o reconhecimento da derrota; se tivesse havido, não estaríamos assim. Perdemos um pouco o respeito pelo próximo. A democracia diz que você tem que respeitar o direito do outro de pensar diferente. Acho que perdemos isso, e se faz política com menos fraternidade e menos respeito. Fico triste quando não se tem mais estímulo para fazer política, porque tudo depende da boa política.

A Escola de Sargentos ainda virá para Pernambuco?

A Escola de Sargentos não saiu de Pernambuco ainda porque eu sou o ministro e sou pernambucano. É um investimento de R$ 2,2 bilhões, são cinco mil pessoas envolvidas entre alunos e professores, o que vai levar um volume de dinheiro fora do comum para o estado. Não parei um minuto de tratar desse assunto, deveremos fazer uma em breve com o pessoal do meio ambiente e estamos avançando muito. Estou muito esperançoso, até o final do ano a gente vira o prego dessa história.

Por que não houve a mesma tramitação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará, que já avançou bastante?

Lá não houve a questão ambiental. O ITA foi instalado na base aérea, que estava parada. Vamos fazer uma área de replantio enorme, assumimos o comprometimento do Exército com essas áreas que serão replantadas. Tem muita gente colaborando, conversei com lideranças e acho que vamos conseguir. Em Pernambuco, vamos ter agora uma reunião com empresários ambientalistas e com o Exército para afinar algumas coisas, para, numa próxima — que será a última reunião —, já termos a assinatura de acordo de absoluta pacificação, e o começo de tudo, com assinatura do presidente Lula (PT), da governadora e do comandante do Exército. Estamos mais perto do que as pessoas pensam. Não temos colocado isso na imprensa para não provocar aqueles que torcem sempre pelo pior. Houve um trabalho silencioso, mas não paramos um minuto.

