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BRASÍLIA Fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert deixará governo para integrar campanha à reeleição Assessor trabalha há 23 anos com o presidente e tornou-se integrante do círculo mais próximo

O fotógrafo Ricardo Stuckert, um dos auxiliares mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixará o governo federal para integrar a campanha à reeleição.

Atual secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência, ele permanece no cargo até sexta-feira e começará oficialmente a trabalhar na equipe eleitoral na próxima segunda.

A exoneração de Stuckert deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira. Como não há edição do DOU no fim de semana, o ato deve ter efeito retroativo a partir de sábado, data em que ele deixa de exercer a função no governo.

Na campanha, Stuckert ficará responsável pela coordenação das redes sociais do candidato, incluindo plataformas como X, Instagram e TikTok, em parceria com Nicole Briones, responsável pela estratégia digital do PT.

A chegada do fotógrafo reforça o núcleo de comunicação montado pelo entorno de Lula para a disputa de 2026. O grupo é liderado pelo marqueteiro Raul Rabelo, braço-direito do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, que ficará encarregado especialmente dos programas de rádio e televisão do candidato.



Fotógrafo há três décadas e ao lado de Lula há 23 anos, Stuckert se tornou uma das pessoas de maior confiança do presidente, acompanhando o petista inclusive nos períodos em que esteve fora do Palácio do Planalto e registrando alguns dos momentos mais marcantes de sua trajetória política recente.

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