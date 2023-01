Fotógrafo de Lula tem material de trabalho roubado após invasão ao Planalto

A- A+

Os atos antidemocráticos do último domingo em Brasília causaram danos não só nas dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF). O vandalismo impactou também o material de trabalho do fotógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Stuckert.

Em uma rede social, o fotógrafo publicou um vídeo mostrando como estava o Palácio do Planalto após a invasão dos terroristas.

“Sou fotojornalista há mais de 30 anos e nunca vi tamanha barbárie. A destruição está por toda parte. Levaram minhas máquinas fotográficas, lentes, drone. Levaram parte do meu trabalho”, disse em uma postagem no Twitter.

Stuckert, completou ainda, dizendo que o acontecimento representa mais que danos materiais. “Não são apenas objetos subtraídos e outros depredados. É a nossa história, a nossa memória”, afirmou.

Veja também

São Paulo MP pede multa à chapa de Tarcísio por uso indevido de servidor da PF