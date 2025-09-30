A- A+

TAXAÇÃO FPA mantém contrariedade à taxação das LCAs, diz presidente da bancada O líder da agropecuária disse que a bancada mantém discussões com o relator do projeto

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), afirmou nesta terça-feira, 30, que a bancada mantém a contrariedade quanto à taxação sobre as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), prevista na Medida Provisória 1303/2025, editada como alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

"Mantemos posicionamento fechado contra taxação de 7,5% sobre rendimento de LCAs e relator sabe disso. Alíquota de 5% sobre LCAs também não atende à bancada", disse Lupion, em entrevista coletiva de imprensa após reunião semanal da bancada.

O líder da agropecuária disse ainda que a bancada mantém discussões com o relator do projeto, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP). "Conversas com o relator avançaram em alguns pontos e em outros, não", destacou Lupion.

A MP, apresentada pelo governo em alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, teve sua votação, inicialmente prevista para hoje, adiada na comissão mista que analisa a MP. A nova data agora é 2 de outubro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos -PB), participou do almoço da bancada agropecuária, mas não falou com a imprensa.



Veja também