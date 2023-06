A- A+

POLÍTICA EXTERNA França, Argentina, Bélgica e África: veja as cinco viagens que Lula deve fazer nos próximos meses Desde o início do novo mandato, Lula tem priorizado as agendas no exterior como um sinal de que "o Brasil voltou" ao cenário internacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem pelo menos cinco viagens ao exterior previstas para ocorrer nos próximos três meses, incluindo destinos na África, Europa e América do Sul.

Desde o início do novo mandato, Lula tem priorizado as agendas no exterior como um sinal de que, como o próprio presidente tem reforçado, “o Brasil voltou” ao cenário internacional. Na noite deste sábado (4), o Palácio do Planalto confirmou que o presidente vai participar de um evento em Paris (22 e 23 de junho), a convite do presidente francês, Emmanuel Macron, para discutir economia verde.

Mas também estão no roteiro de Lula, para os próximos meses, destinos como Argentina, Bélgica, Colômbia e África. Na Argentina, o presidente vai participar da Cúpula do Mercosul, marcada para ocorrer entre os dias 3 e 4 de julho.

Essa será a segunda visita de Lula ao país vizinho este ano, já que a primeira viagem de Lula ao exterior, no atual mandato, teve a Argentina como destino. Em janeiro, o presidente brasileiro se encontrou com o presidente Alberto Fernández e participou da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

No dia 8 de julho, o presidente brasileiro vai à Colômbia se encontrar com o presidente Gustavo Petro, no fórum de debates científicos sobre a Amazônia que ocorrerá na cidade de Letícia, na fronteira entre os dois países. Na última quarta-feira (31), Petro se encontrou com Lula no Palácio do Planalto. Ele esteve no Brasil para a cúpula de presidentes da América do Sul.

Em uma rede social, Lula disse que os dois falaram sobre encontros futuros para debater a Amazônia e o combate ao narcotráfico.

"Em julho, estarei em Letícia, na fronteira entre nossos países, e o presidente Petro confirmou sua vinda para a reunião entre países amazônicos em Belém, em agosto. Conversamos também sobre nossa disposição para juntos combatermos o garimpo ilegal e o narcotráfico", escreveu Lula, após o encontro.

Outro destino internacional de Lula será a Bélgica. Na viagem, prevista para 17 e 18 de julho, Lula participará da reunião da União Europeia e da Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe. Para julho e agosto, o presidente também tem viagens previstas para São Tomé e Príncipe, para participar da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e África do Sul, para encontro do Brics.

Nos cinco primeiros meses do novo governo, o presidente tem mantido um constante roteiro de viagens, que incluiu importantes parceiros comerciais do Brasil, como Estados Unidos - em fevereiro, o presidente encontrou-se com o mandatário americano, Joe Biden, na Casa Branca - e China.

