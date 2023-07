França avalia que presença de Lula mudou dinâmica da negociação sobre Venezuela

A- A+

A avaliação do governo da França é de que a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas mesas de negociação sobre a questão da Venezuela mudou a dinâmica do debate, segundo apurou O Globo, se comparada a novembro passado.



Naquele mês, aconteceu a primeira reunião no formato durante o fórum de Paris para a Paz, quando o presidente Emmanuel Macron colocou na mesa de negociação o opositor venezuelano Gerardo Blyde e o representante do chavismo, Jorge Rodrigues, pela primeira vez.

Para o Palácio do Eliseu, Lula é um elemento novo, porém determinante, já que o Brasil representa a principal potência demográfica e econômica da América Latina, com um peso determinante para influenciar a resolução da crise venezuelana e trazer um acordo entre as partes.

Participaram da reunião de ontem, em Bruxelas, o presidente Lula, o presidente francês, Emmanuel Macron, que convidou a reunião, e os representantes da oposição venezuelana, Gerardo Blyde, e do governo venezuelano, Delcy Rodriguez. Além deles, estavam presentes também os presidentes da Argentina, Alberto Fernandez, e da Colômbia, Gustavo Petro.



Como adiantado ontem, o presidente Lula falou, durante a reunião às margens da III Cúpula UE-CELAC, sobre a importância de a Venezuela ter um processo eleitoral reconhecido por todas as partes e disse que só os venezuelanos podem resolver o problema do país.

