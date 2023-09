França dá aval à mudança para novo ministério, mas PSB tenta tirar 'microempresa' do nome

A- A+

Por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB levou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um pedido para que o novo ministério a ser criado dentro da reforma para acomodar o Centrão no governo não tenha em seu nome as palavras micro ou pequena empresa. Apesar dessa posição, interlocutores de Márcio França dizem que ele está disposto a aceitar o novo posto.

França atualmente comanda o Ministério de Portos e Aeroportos, que será repassado ao Republicanos. Na semana passada, durante a sua live semanal, Lula havia anunciado a intenção de criar o “Ministério da Pequena e Média Empresa”. A nova pasta será desmembrada do Ministério da Indústria e Comércio, comandado por Alckmin.

Em reunião na terça-feira, França, Alckmin, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e o prefeito de Recife, João Campos, acertaram que o partido pediria a Lula que o novo ministério chame “Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa”. A legenda também quer que a pasta tenha mais ingerência sobre o Sebrae, iniciativa vista como complicada já que a autonomia do órgão é garantida por lei.

Até o fim da manhã desta quarta-feira, ainda não havia uma resposta do presidente sobre os pedidos do PSB e França também não tinha dado um sim a Lula. Mas aliados dizem que a tendência é que ele aceite assumir o novo posto.

Se isso acontecer, restará apenas o acerto com o PP no Esporte para concluir a reforma ministerial, que se arrasta desde o começo de julho. A pasta, atualmente com Ana Moser, deve ir para o deputado André Fufuca (PP-MA). Durante as últimas negociações Fufuca manifestou que o seu partido gostaria de turbinar o ministério com três secretarias, voltadas a ações sociais e empreendedorismo, além da secretaria de jogos eletrônicos ou games, que o governo já aceitou criar.

Além disso, a bancada do PP deseja a criação de um fundo abastecido com recursos arrecadados com a cobrança de imposto sobre apostas esportivas. Isso permitiria repasses de forma mais fácil, sem necessidade formalização de convênios. O governo, porém, resiste à criação das três secretarias.

Ana Moser e França se reuniram separadamente com Lula na terça-feira, no Palácio do Planalto.

