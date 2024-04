A- A+

POLÍTICA GLOBAL França e Filipinas devem discutir acordo militar no próximo mês, diz embaixadora As autoridades francesas e filipinas deverão se reunir em Paris, de acordo com Fontanel

A França e as Filipinas vão iniciar diálogos no próximo mês sobre um pacto de defesa que permitiria que as tropas de cada país realizassem exercícios no território do outro, disse a embaixadora francesa nas Filipinas, Marie Fontanel, nessa quinta-feira (25). As autoridades francesas e filipinas deverão se reunir em Paris, de acordo com Fontanel.



A embaixadora disse que os chefes de defesa de ambos os países concordaram em Manila, em dezembro passado, em buscar esse acordo. "Teremos uma oportunidade em maio para talvez iniciar oficialmente as negociações ou, pelo menos, discutir as modalidades", disse Fontanel em uma coletiva de imprensa com o embaixador francês para o Indo-Pacífico, Marc Abensour.



Atualmente, as Filipinas têm Acordo de Estatuto de Forças com os Estados Unidos e a Austrália. Os acordos fornecem uma estrutura legal para a entrada de forças estrangeiras em um país.

Veja também

PEC DO QUINQUÊNIO Servidores do judiciário e do MP criticam PEC do Quinquênio: 'Ampliação dos privilégios'