Mercosul França continua oposição ao acordo UE-Mercosul, afirma Macron Presidente francês busca minoria de bloqueio para impedir ratificação do tratado comercial

O presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou neste sábado (22), em Paris, sua oposição ao acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. Durante a abertura do Salão Anual da Agricultura, ele destacou que continua articulando uma "minoria de bloqueio" dentro da UE para impedir a ratificação do tratado.

"Da maneira como foi assinado, este é um texto ruim. E por isso faremos todo o possível para que não siga seu caminho, para proteger a soberania alimentar francesa e europeia", afirmou Macron. Segundo ele, o tratado não impõe exigências ambientais e sanitárias rigorosas aos produtos agrícolas do Mercosul, o que poderia resultar em concorrência desleal para os produtores europeus.

O acordo de livre comércio foi assinado em 6 de dezembro de 2024, mas ainda precisa da aprovação de pelo menos 15 Estados-membros da UE, que representem 65% da população do bloco, além do aval do Parlamento Europeu. Macron argumenta que a segurança alimentar deve ser prioridade.

"Nossa responsabilidade é produzir em nosso próprio solo o que precisamos para nos alimentar e para alimentar nossos filhos", disse.

A França lidera a oposição ao tratado, defendendo que os produtos do Mercosul respeitem os padrões europeus para evitar prejuízos ao setor agrícola. Enquanto isso, defensores do acordo destacam os benefícios econômicos da redução de tarifas e do fortalecimento das relações comerciais entre os blocos.

