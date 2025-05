A- A+

POSTURA Frase de baixo nível de Zé Trovão (PL-SC) no Congresso gera polêmica Durante a votação do projeto de lei que reajusta os salários dos servidores do Poder Executivo, o parlamentar, que se posicionou contra, usou uma expressão grossseira

Uma expressão de baixo calão usada pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC), na Câmara dos Deputados, durante a votação do projeto de lei que reajusta os salários dos servidores do Poder Executivo vem causando polêmica nas redes sociais.

O motivo é não só a linguagem inadequada, mas o teor do protesto feito durante uma votação considerada relevante para os servidores públicos. A atitude do parlamentar se deu na quarta-feira (21), mas ainda vem repercutindo e dividindo opiniões.

Durante a sessão, o PL orientou favoravelmente ao projeto e retirou as manobras de obstrução que estava planejando, como pedidos de adiamento da pauta e discussões mais longas.

Deputados do partido de Jair Bolsonaro mudaram de posição depois de serem alertados por auxiliares da legenda que ir contra um aumento de servidores poderia prejudicá-los nas eleições de 2026.

Antes disso, ao se posicionar contra o que classificou como “discurso populista e mentiroso”, Zé Trovão disparou: “Olha, chupa aqui pra ver se sai leite. Isso aqui é papo furado”. A frase foi dita durante a fase de orientação de votos, quando o parlamentar representava a minoria no debate.

De acordo com Zé Trovão, o governo estaria promovendo um favorecimento seletivo entre as categorias do funcionalismo público.

“Nós não podemos, de maneira alguma, com um discurso populista e mentiroso, inventar uma história aqui dentro. ‘Deixa uma classe de fora e ajuda somente um, o resto a gente vê depois’”, afirmou.

Apesar das críticas, a Câmara aprovou o projeto de lei com ampla maioria: foram 388 votos favoráveis e 43 contrários. No entanto, a proposta foi aprovada de forma fatiada.

Trechos que tratavam da progressão de carreiras e do rearranjo de cargos foram retirados do texto final. O projeto segue agora para análise do Senado Federal.

