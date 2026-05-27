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INSS Fraude no INSS: PF e CGU realizam nova fase de operação que investiga descontos indevidos Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em quatro estados

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta quarta-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos indevidos no pagamento de aposentadorias e pensões do INSS.

Os agentes cumprem 31 mandados de busca e apreensão e oito cautelares de monitoramento eletrônico nos estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba e Distrito Federal. As medidas foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Entre os alvos estão três grupos de associações que atuavam em São Paulo, Brasília e Guaranhuns (PE). O primeiro envolve pessoas ligadas a entidades como Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, Andapp e Aasap. Na capital federal, a PF mira nos responsáveis pela Unibap e Abenprev. E no interior de Pernambuco em servidores e ex-servidores de agências locais do INSS, além da Abapen.

Segundo nota da PF, a operação de hoje tem como objetivo aprofundar as investigações sobre crimes contra a administração pública, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Os investigadores descobriram indícios de que parte dos alvos estavam tentando se desfazer do seu patrimônio para não serem alcançados pela Justiça. As medidas visam evitar que isso aconteça para que esses bens sejam utilizados na reparação às vítimas das fraudes do INSS.

Entenda o esquema

Em abril do ano passado, a PF e a CGU revelaram que um grupo de sindicatos e associações de aposentados cobravam descontos indevidos e sem autorização nos contracheques de beneficiários, totalizando um desvio de cerca de R$ 6,3 bilhões. Na ocasião, a cúpula do INSS foi afastada suspeita de envolvimento no esquema.

Essas entidades conseguiam atuar por meio de acordos de cooperação técnica firmados com a autarquia. As instituições declaravam oferecer serviços como planos de saúde, academia e assistência jurídica, mas, segundo a CGU, não possuíam estrutura real para cumprir o que prometiam. Em muitos casos, os aposentados sequer tinham conhecimento de que haviam sido associados, descobrindo os descontos apenas ao consultar seus extratos de pagamento.

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