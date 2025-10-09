Fraude no INSS: sindicato de irmão de Lula é alvo de buscas da PF

A- A+

Em nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos associativos irregulares em aposentadorias e pensões, a Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão contra associações suspeitas de envolvimento no escândalo. Dentre elas, está sede do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), cujo vice-presidente é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Frei Chico não consta como investigado no inquérito da PF.



A PF cumpre ao todo 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. As ações estão sendo realizadas no Distrito Federal e outros sete estados: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. A sede do Sindnapi fica na capital paulista.

O presidente da entidade, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo, vai prestar depoimento à CPI do INSS nesta quinta-feira. A sessão está marcada para as 9 horas.

