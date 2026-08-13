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Crime Fraudes no INSS: dirigente de entidade que estava foragido se entrega à PF e é preso Presidente da Conafer estava foragido desde novembro do ano passado, após ser alvo da nona fase da Operação Sem Desconto

A Polícia Federal prendeu, na última quarta-feira(12), Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) e investigado da Operação Sem Desconto, que estava foragido desde novembro de 2025. Ele se apresentou na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e será encaminhado ao sistema prisional.

Em novembro do ano passado, o investigado foi alvo de um mandado de prisão durante a nona fase da Operação Sem Desconto, mas não foi localizado.

A Operação Sem Desconto investiga um esquema de descontos associativos não autorizados em benefícios do INSS. A PF encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o relatório final sobre o núcleo da Conafer no esquema. No documento, que embasou o indiciamento de 48 pessoas, a corporação concluiu que o esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS permitiu o desvio de mais de R$ 708 milhões de aposentados e pensionistas.

De acordo com a PF, os recursos eram direcionados para empresas de fachada e utilizados para enriquecimento ilícito e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

A investigação aponta que a estrutura era liderada pelo presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e contava com operadores financeiros, empresários, dirigentes da entidade e agentes públicos. Segundo a PF, parte dos recursos também era destinada ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos para assegurar o funcionamento do esquema.

Em setembro do ano passado, Lopes chegou a ser preso pela CPI do INSS após o comando da comissão avaliar que ele mentiu durante depoimento. Lopes ficou custodiado em uma sala no Senado e foi solto após pagar fiança.

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