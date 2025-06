A- A+

Política Freire Gomes diz que minuta golpista encontrada com Torres era 'semelhante' a mostrada por Bolsonaro Na ocasião, o ex-mandatário apresentou um plano golpista aos comandantes das Forças, conforme depoimentos

O ex-comandante do Exército general Freire Gomes afirmou nesta terça-feira, durante acareação com o ex-ministro Anderson Torres no Supremo Tribunal Federal (STF), que a minuta golpista encontrada na casa de Torres era "semelhante" ao documento mostrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em uma reunião em dezembro de 2022.

Na ocasião, o ex-mandatário apresentou um plano golpista aos comandantes das Forças, conforme depoimentos.

