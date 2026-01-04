Dom, 04 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo03/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Carnes

Frente do agro pede 'reação' à taxação chinesa

Na última quarta-feira, 31, o governo chinês decidiu impor cotas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade

Reportar Erro
Fachada do Congresso Nacional, em BrasíliaFachada do Congresso Nacional, em Brasília - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defendeu celeridade nas ações para evitar impacto elevado da salvaguarda chinesa sobre a carne bovina no mercado brasileiro.

"A FPA acompanha com preocupação a medida anunciada pela China sobre as importações de carne do Brasil. O tema já estava no radar e, agora, exige reação rápida para evitar instabilidade no mercado e efeitos no abate e na renda do produtor no início de 2026", afirmou a bancada em nota divulgada na sexta-feira, 2.

Leia também

• Com salvaguarda da China, Brasil pode deixar de exportar até 500 mil toneladas

• Carne bovina: governo trabalha 'em conjunto com iniciativa privada' para mitigar salvaguarda

• Governo reage à salvaguarda da China e diz que atuará para mitigar impacto sobre a carne bovina

Na última quarta-feira, 31, o governo chinês decidiu impor cotas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade. A decisão foi comunicada pelo Ministério do Comércio (Mofcom) do país. O Brasil, principal fornecedor da proteína vermelha ao mercado chinês.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter