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Eleições 2026 Frente Popular denuncia campanha de Raquel por supostos crimes eleitorais Segundo a denúncia, casos teriam acontecido "em todas as regiões" e estão sendo protocoladas no TRE-PE

A campanha da Frente Popular de Pernambuco denunciou, neste domingo (4), um conjunto de supostos crimes eleitorais praticados nas primeiras horas da eleição. As denúncias incluem a detenção de um homem acusado de boca de urna em Arcoverde, no Sertão.



"Os casos, que envolvem possível compra de votos e a distribuição de materiais como camisas, já chegam a mais de 20 de cidades do estado", detalha a denúncia. A coligação também apontou casos de ação irregular da Polícia Militar durante abordagens contra militantes, concentradas no Recife.

Em Camaragibe, na Região Metropolitana, foram apresentados vídeos e áudios por aplicativos de mensagens em que a referência à candidatura de Raquel Lyra ao Governo de Pernambuco era diretamente mencionada. "Em troca, seriam oferecidos R$ 100 e o uso de camisas roxas.

Já em Arcoverde, no Sertão, um homem aparece no vídeo distribuindo camisas roxas, ato considerado crime eleitoral grave. Já há evidências de uma pessoa detida por praticar boca de urna na cidade".

Segundo o jurídico da Frente Popular, denúncias como essas estariam se repetindo em dezenas de cidades do estado.



"Já houve uma nova ação feita hoje reforçando as denúncias apontadas desde ontem de uma suposta 'Operação Saturação', que foi negada pela Justiça. A parcialidade da Polícia Militar de Pernambuco, sobretudo na abordagem a militantes usando camisas amarela ou vermelha, se concentra nas pessoas que defendem as campanhas de João Campos (PSB) e do presidente Lula (PT). O caso já está sendo apurado pela Justiça Eleitoral", denuncia a Frente Popular.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria de Raquel Lyra e até o momento não recebeu resposta. O espaço permanece aberto.

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