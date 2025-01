A- A+

BELO HORIZONTE Fuad Noman apresenta melhora no quadro mas permanece na UTI Prefeito de Belo Horizonte foi internado nesta sexta-feira (3) com insuficiência respiratória aguda e respira com auxílio de aparelhos

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teve "melhora no quadro" durante a madrugada, informou o Hospital Mater Dei em boletim médico divulgado neste sábado (4).



O político deu entrada no hospital nesta sexta-feira com um quadro de insuficiência respiratória aguda, e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde então.





Ainda de acordo com o boletim, assinado pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura, Noman segue respirando com ajuda de aparelhos, e realiza novos exames neste sábado. Veja a íntegra do comunicado:

"O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, segue internado na UTI na Rede Mater Dei de Saúde com insuficência respiratória aguda com necessidade de assistência ventilatória, teve melhora do quadro no período noturno. No momento, está realizando exames".

A internação ocorreu dois dias após Fuad ser empossado para o novo mandato. Ele participou da cerimônia de posse por videoconferência, devido a problemas de saúde.



Esta é a quarta internação de Fuad desde novembro, após o fim do processo eleitoral. Em julho, às vésperas da campanha, o prefeito de BH anunciou que havia iniciado tratamento contra um câncer.

