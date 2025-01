A- A+

Alta hospitalar Fuad Noman recebe alta após 26 dias na UTI, mas segue internado em BH Boletim médico afirma que prefeito da capital mineira se recuperou de insuficiência respiratória; ele está licenciado do cargo desde o início do ano

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta nesta quarta-feira, 29, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após 26 dias.

Ele, contudo, segue internado no hospital Mater Dei, na capital mineira, onde deu entrada no dia 3 de janeiro com quadro de insuficiência respiratória aguda - o mandatário chegou a precisar da ajuda de aparelhos para respirar.

Noman foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em julho do ano passado, às vésperas do início da campanha eleitoral. O tratamento surtiu efeito e ele anunciou que estava curado entre o primeiro e o segundo turno da eleição, em outubro.

As complicações, no entanto, não cessaram. Ele foi internado quatro vezes desde então, pelos mais diversos motivos: diarreia, sangramento intestinal, sinusite, bronquite e dores nas pernas.



"O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, teve alta da UTI após 26 dias em suporte intensivo com resolução do quadro infeccioso e de insuficiência respiratória.

Seguirá tratamento clínico em âmbito hospitalar", diz boletim médico divulgada na tarde desta quarta pelo hospital.



O prefeito tomou posse de forma remota no início do ano devido aos problemas de saúde e está licenciado do cargo desde o dia 4 de janeiro.

A capital mineira é governada desde então pelo vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

