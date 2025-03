"Fuad privou parte da saúde pela campanha e reeleição", diz médico do prefeito de BH

A- A+

O médico do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), afirmou nesta quarta-feira que o mandatário se privou de parte de sua saúde para concorrer às eleições no ano passado. Segundo Enaldo Melo de Lima, coordenador do hospital de câncer da rede Mater Dei, ele dedicou o que tinha de vida para esta realização pessoal.

— Vi a realização pessoal dele no comitê (após a vitória). Ele dedicou o que tinha de vida para essa realização. Não tenho dúvida de que privou de parte da saúde pela campanha e reeleição, mas era um homem realizado — afirmou omédico.

A declaração foi dada em entrevista coletiva à imprensa na tarde desta quarta-feira. O prefeito faleceu no final desta manhã, por complicações de um câncer, do qual foi curado no final do ano passado.

Fuad estava internado no hospital particular Mater Dei, em Belo Horizonte, desde o dia 3 de janeiro, quando apresentou um quadro grave de insuficiência respiratória. Ele deixa sua companheira há 52 anos, a primeira-dama Mônica Drummond, além de dois filhos e quatro netos. O velório ocorre nesta quinta-feira, às 13h, na sede da prefeitura, e o enterro será restrito à família.

Reeleito em outubro deste ano para governar a capital mineira, Fuad passou pela campanha eleitoral em tratamento contra um linfoma abdominal, tipo de câncer sanguíneo. Às vésperas do pleito, contudo, anunciou a remissão total do tumor.

Dois dias antes de dar entrada no hospital pela última vez, em janeiro, Fuad tomou posse como prefeito de Belo Horizonte remotamente, uma vez que foi impedido de estar presencialmente na solenidade por recomendação médica. O vice-prefeito Álvaro Damião (União) leu uma mensagem enviada por Fuad na qual ele agradecia aos médicos pelo tratamento do câncer e também pelos atendimentos recentes, projetando estar "pronto para essa nova batalha do segundo mandato". Esta, contudo, foi sua última aparição pública.

