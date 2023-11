A- A+

esporte Fufuca escolhe ex-ministro interino de Bolsonaro como número 2 do Ministério do Esporte Paulo Vogel de Medeiros, que foi número de Abraham Weintraub, também atuou na gestão de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo

O ministro do Esporte, André Fufuca, indicou nessa segunda-feira (6) Antonio Paulo Vogel de Medeiros para ser seu número 2 no comando da pasta. A nomeação de Vogel como secretário-executivo foi publicada nesta terça-feira (7) no Diário Oficial da União.

Antonio Paulo Vogel de Medeiros foi secretário-executivo do Ministério da Educação em 2019, e assumiu o comando interino da pasta com a saída de Abraham Weintraub do governo. Além disso, participou do grupo de transição do ex-presidente e atuou também como secretário-adjunto da Casa Civil.

Antes de atuar na gestão Bolsonaro, Vogel passou por governo petista, e trabalhou como secretário-adjunto de Finanças de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, enquanto ainda era prefeito de São Paulo.

O novo número 2 de Fufuca é formado em economia e direito e tem pós-graduação em administração financeira.

Fufuca, que é deputado do PP no Maranhão, assumiu o ministério no lugar de Ana Moser, demitida para acomodar o Centrão no primeiro escalão e aumenta o apoio ao governo no Congresso Nacional.

Sua cerimônia de posse contou com a presença de deputados bolsonaristas, como Maurício de Souza (PL-MG) e Otoni de Paula (MDB-RJ). Apesar e Lula e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, não terem participado do evento, pelo menos nove ministros compareceram.

