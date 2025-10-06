A- A+

DECLARAÇÃO Fufuca ignora ultimato do PP e diz em discurso que vai apoiar reeleição de Lula em 2026 Ministro do Esporte, André Fufuca, é pressionado a deixar o governo, mas resiste

O ministro do Esporte, André Fufuca, ignorou o ultimato dado pelo seu partido, o PP, a pedir demissão e fez um discurso de apoio à reeleição de Lula durante evento de entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz (MA).

Maranhense, Fufuca pleiteia o apoio de Lula ao Senado em seu estado no próximo ano.

— Eu falo em alto e bom som: eu estou com Lula. Eu estou com o Lula do Bolsa Família, do Vale Gás, do Pé de Meia, o Lula do Mais Médicos, do Mais Renda, do Fies, do Prouni. O Lula que tirou o filho do pobre da rua e colocou para fazer medicina na faculdade privada. O Lula que falou em alto e bom som para os Estados Unidos: respeite o nosso Brasil. É esse o Lula que estou ao lado dele — afirmou Fufuca.

O ministro quer se candidatar ao Senado pelo Maranhão no próximo ano com o apoio de Lula. O presidente do PP, Ciro Nogueira, já ameaçou Fufuca de destituição do comando do diretório da sigla no Maranhão ou até a expulsão do ministro, que é deputado federal licenciado.

Em seu discurso, Fufuca fez referência indireta ao ultimato do PP ao falar que pode estar "amarrado", mas declarou apoio a Lula nas eleições de 2026.

— O importante não é justificar o erro, o importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro. Agora, em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil — afirmou Fufuca.

O movimento de Fufuca é similar ao emulado pelo também ministro Celso Sabino, do Turismo, filiado ao União Brasil e que resistiu ao ultimato de sua sigla para deixar o governo Lula. Como Fufuca, Sabino tem ambições políticas de ser senador por seu estado (no caso do ministro do Turismo, o Pará) e pleiteia o apoio de Lula na eleição de 2026.

Sabino deve enfrentar um processo de expulsão em seu partido. Ele chegou a anunciar um pedido de demissão, mas acabou decidindo ficar no cargo à revelia da decisão da executiva nacional da sigla comandada por Antônio Rueda, desafeto de Lula.

