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Fuga de Flávio Bolsonaro é símbolo de sua enorme derrota e desmoralização, diz Sâmia Bomfim
Após ter sido derrotado no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos
A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse ao Broadcast Político que a "fuga" de Flávio Bolsonaro é um símbolo de sua enorme derrota e desmoralização pós eleição.
"Além da vergonha de fugir da justiça, é igualmente vergonhoso continuar recebendo salário, mantendo equipe e estrutura de gabinete se abandonou o País e seu cargo de senador", disse a deputada, que diz ter acionado a Mesa Diretora do Senado para que se apure abandono do cargo e que sua remuneração seja suspensa, com possibilidade de perda de mandato.
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Após ter sido derrotado no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos.