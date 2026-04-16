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"Fui detido por uma questão migratória", diz Ramagem

O ex-chefe da Abin também agradeceu a aliados, como o blogueiro Allan dos Santos, o deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo

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O ex-deputado Alexandre RamagemO ex-deputado Alexandre Ramagem - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Liberado na quarta-feira de detenção nos Estados Unidos, o ex-deputado Alexandre Ramagem disse nesta quinta-feira, em vídeo publicado nas redes sociais, que foi detido por uma "questão migratória". Ex-chefe da Agência Brasileira de Insteligência (Abin), Ramagem também afirmou que estudou e cumpriram os requisitos para um pedido de asilo.

— Eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Agora, ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passsado de forma perfeitamente regular, com passaporte válido, visto válido, sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com um pedido de asilo — afirmou Ramagem.

Ramagem também agradeceu a aliados, como o blogueiro Allan dos Santos, o deputado Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo.

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