"Fui diversas vezes ameaçado de morte", disse pré-candidato a prefeito executado em Guarujá

O jornalista e pré-candidato à prefeitura do Guarujá, Thiago Rodrigues, executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (28), já havia dito nas redes sociais que sofreu diversas ameaças de morte, e que até chegou a sair do país e comprar carro blindado para tentar se proteger. O caso, que aconteceu no litoral paulista, foi registrado na Delegacia de Guarujá, e encaminhado ao 2ºDP do município, que investiga o assassinato. Com 34 anos, ele era afiliado do partido Rede Sustentabilidade.

Em seu perfil no Facebook, que conta com 10 mil seguidores, Rodrigues fazia diversas publicações com críticas à políticos locais, como o atual prefeito Valter Suma e vereadores da cidade. No dia 2 de agosto, ele anunciou a pré-candidatura na rede, com texto contando sua trajetória na política. Na mesma publicação, ele expõe as ameaças de morte que recebeu, por conta das denúncias de problemas da cidade contando as estratégias que usou para tentar se proteger e criticando a falta de apoio da Polícia Federal.

"Fui diversas vezes ameaçado de morte, tive que sair do país por alguns meses, mudar de casa, comprar carro blindado, pois a PF disse que não poderia me proteger, tive que me virar sozinho para manter minha integridade e minha vida a salvo, pois a polícia me virou as costas na hora que mais precisei. Mas nunca desisti, às vezes temos que dar 1 passo para trás para depois dar 2 para frente, e foi isso que fiz. Muitos podem me criticar, mas só eu sei tudo que passei, todas ameaças e agressões que enfrentei sozinho! Não me arrependo de nada, aprendi com os erros e acertos, e continuo na luta por justiça", escreveu ele.

