Fundação criada por FHC desmente relato de Lula sobre saúde do ex-presidente
Presidente lamentou mais cedo que ex-adversário seja "morto-vivo" atualmente
A Fundação FHC, criada pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, desmentiu no fim da noite desta sexta (27) as afirmações do presidente Lula (PT) a respeito da saúde do antigo adversário político.
Em nota publicada no X (ex-Twitter), a entidade lamentou as colocações de Lula. "As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos", diz o texto.
Além disso, ao contrário do que sugeriu o presidente ao mencionar que visitou FHC "esses dias", diz que o último encontro entre eles aconteceu nas comemorações dos 30 anos do Plano Real, em 2024.
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Em agenda no Rio nesta sexta, Lula contou uma visita recente que teria feito ao ex-presidente durante sua passagem pelo Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Unirio, que tem pesquisas sobre envelhecimento saudável.
— Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele não consegue mais saber quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade, querer fazer alguma coisa, passear, visitar uma amiga, dançar, aos 70, 80 anos — afirmou Lula, que reforçou o objetivo de criar algo para os idosos "viverem com sorriso no rosto, e com saúde".
O relato de Lula imediatamente repercutiu através do espectro político, sucitando críticas e moções de apoio de diversos setores.
O nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está no centro de uma polêmica e disputa judicial deste o início do mês depois que foi filmado, sem seu consentimento, em sua casa pelo influenciador Wesley Oliveira — que divulgou o vídeo com um "tour" do patrimônio na residência nas redes.
Ele e seu marido, Lessandro Gonçalves, foram alvo de buscas realizadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11), após uma ação criminal movida pela advogada Flávia Rahal, que representa a família de FHC.
Durante a operação, os policiais apreenderam dois celulares. O casal foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou indiciado por difamação e discriminação contra pessoa idosa.
A Justiça também determinou que Wesley e Lessandro mantenham distância mínima de 200 metros do imóvel de FHC e não divulguem imagens ou informações sobre a saúde e a vida privada do ex-presidente. O descumprimento pode resultar em multa diária de R$ 10 mil.
Já o casal afirmou, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, que recebeu autorização de Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente, para gravar imagens do político e do interior de sua residência, em Higienópolis, na capital paulista. O caso continua sob investigação.