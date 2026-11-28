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FHC Fundação criada por FHC desmente relato de Lula sobre saúde do ex-presidente Presidente lamentou mais cedo que ex-adversário seja "morto-vivo" atualmente

A Fundação FHC, criada pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, desmentiu no fim da noite desta sexta (27) as afirmações do presidente Lula (PT) a respeito da saúde do antigo adversário político.

Em nota publicada no X (ex-Twitter), a entidade lamentou as colocações de Lula. "As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos", diz o texto.

Além disso, ao contrário do que sugeriu o presidente ao mencionar que visitou FHC "esses dias", diz que o último encontro entre eles aconteceu nas comemorações dos 30 anos do Plano Real, em 2024.

Em agenda no Rio nesta sexta, Lula contou uma visita recente que teria feito ao ex-presidente durante sua passagem pelo Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Unirio, que tem pesquisas sobre envelhecimento saudável.

— Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele não consegue mais saber quem é filho. Não consegue mais nada. Essa pessoa não vive. É um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade, querer fazer alguma coisa, passear, visitar uma amiga, dançar, aos 70, 80 anos — afirmou Lula, que reforçou o objetivo de criar algo para os idosos "viverem com sorriso no rosto, e com saúde".

O relato de Lula imediatamente repercutiu através do espectro político, sucitando críticas e moções de apoio de diversos setores.

O nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está no centro de uma polêmica e disputa judicial deste o início do mês depois que foi filmado, sem seu consentimento, em sua casa pelo influenciador Wesley Oliveira — que divulgou o vídeo com um "tour" do patrimônio na residência nas redes.

Ele e seu marido, Lessandro Gonçalves, foram alvo de buscas realizadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11), após uma ação criminal movida pela advogada Flávia Rahal, que representa a família de FHC.

Durante a operação, os policiais apreenderam dois celulares. O casal foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou indiciado por difamação e discriminação contra pessoa idosa.

A Justiça também determinou que Wesley e Lessandro mantenham distância mínima de 200 metros do imóvel de FHC e não divulguem imagens ou informações sobre a saúde e a vida privada do ex-presidente. O descumprimento pode resultar em multa diária de R$ 10 mil.

Já o casal afirmou, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, que recebeu autorização de Patrícia Kundrát, mulher do ex-presidente, para gravar imagens do político e do interior de sua residência, em Higienópolis, na capital paulista. O caso continua sob investigação.

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