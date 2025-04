A- A+

ANISTIA ''Fundadores do PSDB foram perseguidos pela ditadura'', diz dirigente tucano Após obter as 262 assinaturas válidas, PL protocolou requerimento de urgência no sistema da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira

Presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, o ex-senador José Aníbal pediu aos cinco deputados federais do partido que assinaram o projeto de anistia do 8 de janeiro que retirem os seus nomes do requerimento. O apelo foi feito em uma publicação no X nesta terça-feira.

Nesta segunda-feira, o PL protocolou no sistema da Câmara dos Deputados o requerimento de urgência pedindo a votação do projeto após obter as 262 assinaturas válidas.

"Os fundadores do PSDB foram perseguidos e cassados pela ditadura. Para nós democracia é um valor absoluto. No dizer de Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria! Não a anistia aos golpistas!", escreveu Aníbal, na rede social.

Cinco dos treze deputados do partido assinaram o projeto. São eles: Geovania de Sá (PSDB/SC), Daniel Trzeciak (PSDB/RS), Beto Pereira (PSDB/MS), Lucas Redecker (PSDB/RS), Dep. Beto Richa (PSDB/PR).

Nas publicações, Aníbal mencionou diretamente o nome de nenhum dos parlamentares:

"Compartilhar com os amigos a expectativa de que os cinco deputados federais do PSDB, e outros parlamentares de partidos comprometidos com a democracia, que assinaram o projeto de anistia aos golpistas que atentaram contra a Constituição e as instituições democráticas que retirem suas assinaturas", escreveu.

Mesmo com o número de assinaturas alcançadas, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não é obrigado a colocá-lo em votação. As assinaturas são apenas uma forma de demonstrar apoio a matéria.

Na semana passada, Motta afirmou que não pautaria propostas que pudessem gerar “crises institucionais”. Aos líderes mais próximos disse que “não é o momento” para avançar com a proposta.

O requerimento de urgência, depois de aprovado em plenário, acelera a análise de propostas na Casa. Uma vez aprovado o requerimento de urgência por maioria em plenário, a matéria precisa ser analisada pelos deputados em até 45 dias.

Veja a lista de assinaturas para o requerimento de urgência do PL da anistia:

