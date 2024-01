A- A+

Eleições municipais Fundão eleitoral: proposta do Congresso turbina cofres do PL e do PT nas eleições municipais Com o valor de R$ 4,9 bilhões sigla de Jair Bolsonaro receberá cinco vezes mais, enquanto o partido de Lula terá o dobro da verba em relação a 2020

Com as maiores bancadas do Congresso, o PL, de Jair Bolsonaro, e o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contarão com um cofre turbinado neste ano para tentar mudar a lógica das últimas eleições municipais e desbancar siglas que tradicionalmente elegem mais prefeitos, como MDB e PP.

Com o valor de R$ 4,9 bilhões aprovado e sancionado, a legenda de oposição terá em caixa um montante cinco vezes maior do que o da última disputa, em 2020, enquanto petistas mais do que dobrarão o valor disponível — já contando a inflação no período.

Caciques dos dois partidos trabalharam para vencer resistências à ampliação do chamado fundão, que beneficiaria sobretudo as duas siglas. A regra de divisão dos recursos leva em conta o número de representantes eleitos em 2022, quando PL (99 deputados) e PT (69) conquistaram mais cadeiras que as outras siglas.

Com a sanção de Lula, o fundão dá um salto de 145% entre uma eleição municipal e outra — em 2020 era de R$ 2 bilhões. Nesse cenário, o PL terá a maior fatia, de R$ 880 milhões, valor 500% maior do que os R$ 146,5 de quatro anos atrás, quando elegeu 345 prefeitos, nenhum deles nas capitais.

— A nossa tendência de crescimento é por causa do tamanho da nossa bancada, que aumentou muito. Queremos qualidade, não somente quantidade — disse ao Globo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O caixa recheado, porém, nem sempre resulta em dividendos eleitorais. Em 2020, quando era presidente, Bolsonaro havia rompido com o PSL, pelo qual havia sido eleito dois anos antes e que ajudou a tornar uma potência. Brigado com a cúpula, o ex-presidente pouco se envolveu nas campanhas municipais e, mesmo com o segundo maior caixa eleitoral daquele ano, a legenda conquistou apenas 90 prefeituras, menos até do que partidos como PSC (116 prefeitos eleitos) e Cidadania (139).

Na ocasião, a legenda apostou mais fichas na candidatura da ex-deputada federal Joice Hasselmann à Prefeitura de São Paulo, com R$ 5,9 milhões. Ela teve menos de 2% dos votos no primeiro turno.

Agora, o cenário mudou: a eleição de 2024 deverá ser a primeira vez desde o pleito do ano passado que as duas principais forças políticas do país, Lula e Bolsonaro, devem se envolver ao mesmo tempo nas disputais municipais.

O PT iniciou em dezembro a discutir a estratégia eleitoral de 2024. Lula já indicou que percorrerá o país neste ano para ajudar o partido. Em 2020, a sigla elegeu apenas 182 prefeitos, ficando em 11º lugar no ranking de prefeituras conquistadas. Com o fundão maior, o PT teria um salto de 146% no valor disponível para distribuir entre seus candidatos, de R$ 616 milhões (em 2020 teve R$ 250,7 milhões).

— É razoável esperar alteração no mapa de partidos com mais prefeituras, não apenas devido aos recursos do fundo eleitoral, mas também por causa da mudança do governo federal — afirmou Marta Mendes, cientista política da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Apesar de o governo ter proposto uma quantia bem menor, de R$ 900 milhões, Lula acabou mantendo o valor de R$ 4,9 bilhões proposto pelo Congresso, com apoio de parlamentares da base.

PSD x MDB8

O PSD, de Gilberto Kassab, conta com o fundão maior para manter a dianteira entre as legendas que mais comandam prefeituras A sigla ultrapassou o MDB após iniciar uma ofensiva e filiar prefeitos eleitos em 2020 por outras siglas. Hoje tem 968 municípios e os emedebistas, 854.

— A disputa municipal tem muito mais candidato. Em todas as cidades há chapa de vereador, prefeito — diz Kassab.

O consultor político João Hummel, da Action Relações Governamentais, afirma que a mudança do quadro do comando das prefeituras vem ocorrendo com a mudança de partido dos prefeitos. O chefe do Executivo de Maceió, João Henrique Caldas, por exemplo, foi eleito pelo PSB, mas migrou para o PL.

— Sem dinheiro não se faz campanha eleitoral. E quem tiver muito dinheiro terá um poder de barganha significativo para fazer nominatas para vereador e prefeito — afirmou Hummel.

Veja também

Congresso Nacional Parlamentares reagem a corte de Lula em emendas de comissão e articulam derrubar veto