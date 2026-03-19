Fundo que comprou fatia de empresa de Toffoli em resort pede a Gilmar revogação da quebra de sigilo
Fundo Arleen sustenta que quebra de sigilo imposta fundo é "idêntica" ao da Maridt, empresa ligada ao ministro Dias Toffoli que conseguiu decisão no STF para anular quebra de sigilo na CPI
O fundo de investimentos Arleen recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja beneficiado por decisão que livrou a Maridt, empresa do ministro Dias Toffoli, de quebras de sigilo na CPI do Crime Organizado. O Arleen comprou em 2021 a fatia que pertencia à Maridt no resort Tayayá, no interior do Paraná.
O fundo tinha como cotista na época outro fundo, o Leal, que por sua vez pertencia ao empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master. O Arleen era gerido pela Reag, gestora de investimentos que foi liquidada pelo Banco Central e está na mira do colegiado.
Os advogados do Arleen questionam a aprovação, pela CPI do Crime Organizado nesta quarta-feira, da quebra dos sigilos bancário e fiscal do fundo entre fevereiro de 2021 e janeiro deste ano. O requerimento de autoria do senador Sergio Moro foi analisado em bloco, quando os parlamentares avaliam uma série de pedidos de uma vez.
Ao STF, a defesa do fundo de investimento sustenta que a quebra de sigilo imposta fundo é "idêntica" ao da Maridt. O argumento é o de que a medida é "invasiva" e foi adotada "sem rigor" ou elementos que a vinculem ao objeto da CPI - a atuação de organizações criminosas armadas.
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"Como no caso anteriormente examinado, as medidas determinadas em relação ao Arleen não se apoiam em indícios concretos previamente individualizados, revelando-se verdadeira devassa exploratória em dados sigilosos. Nesse contexto, mostra-se inequívoco que o requerimento nº 246/2026 [que atinge o fundo de investimentos], reproduz os mesmos vícios que ensejaram a declaração de nulidade do requerimento Requerimento nº 177/2026 [que tratava da quebra de sigilo da Maridt]", sustentam os advogados.
Quando suspendeu as quebras de sigilo da Maridt, Gilmar entendeu que a medida foi aprovada "em manifesto e incontornável descumprimento dos limites" do objeto da CPI. Segundo o decano, a justificativa para a "providência invasiva" era "destituída de idoneidade por completa e absoluta ausência de fundamentação válida".
Tal decisão atendeu a um pedido feito pela empresa da família de Toffoli no bojo de um processo que restringiu a quebra de sigilo determinada pela CPI da Covid contra a produtora Brasil Paralelo.
Gilmar viu um paralelo entre os casos e concedeu um habeas corpus de ofício beneficiando a Maridt. Foi no bojo de tal processo que agora o Arleen recorreu ao decano do STF.