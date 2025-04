Fusão entre PSDB e Podemos pode ter desfecho nesta semana

A- A+

Em meio as discussões sobre a possibilidade de fusão entre o PSDB e Podemos, o presidente do Podemos em Pernambuco, Marcelo Gouveia, afirma que só irá se pronunciar sobre a reconfiguração quando tudo estiver 100%.

Declaração foi dada nesta segunda-feira (28) em entrevista concedida a este veículo, durante a cerimônia de abertura do Congresso Pernambucano de Municípios, promovido pela Associação de Municípios de Pernambuco (Amupe).

“A gente tem que aguardar o desfecho essa semana para poder dar algum pronunciamento sobre isso. Eu só vou falar sobre esse assunto assim que tiver 100% definido e que a gente souber como está o detalhamento, o estatuto e uma série de coisas”, disparou Gouveia.

A expectativa é que, até o fim do mês, a reconfiguração seja oficializada e anunciada.

