SEGURANÇA PÚBLICA Futura/Apex: 46,1% dos brasileiros acham que segurança pública piorou no governo Lula Para 30,8%, a situação permanece igual, e para 18,2%, a segurança pública melhorou

Pesquisa da Futura Inteligência/Apex Partners divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 46,1% dos brasileiros acham que a segurança pública piorou no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para 30,8%, a situação permanece igual, e para 18,2%, a segurança pública melhorou. Os que não sabem ou não responderam somam 4,9%.

Segundo a pesquisa, 65,6% disseram que estão acompanhando as notícias sobre a operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Outros 23% disseram ter ouvido por alto, e 10,5% disseram que não estão acompanhando.

O levantamento apontou que 73,7% dos entrevistados são a favor da operação, enquanto 14% são contrários, e 12,3% não sabem ou não responderam.

Para 61,2%, a atuação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi ótima ou boa; para 15%, foi regular; e para 13,8%, foi ruim ou péssima. Já em relação à atuação de Lula, 49,6% consideram ruim ou péssima; 20,8% consideram ótima ou boa, e 18,2%, regular.

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, de 898 cidades, por entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

