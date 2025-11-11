Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PESQUISA

Futura/Apex: 62,7% aprovam governador de seu Estado, enquanto 30,1% desaprovam

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, de 898 cidades

Reportar Erro
Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadualPalácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual - Foto: Flávio Japa/Arquivo Folha

Pesquisa da Futura Inteligência/Apex Partners divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que 62,7% dos brasileiros aprovam o governador de seu Estado, enquanto 30,1% desaprovam, e 7,2% não sabem ou não responderam.

São 46,5% que consideram o governo do seu Estado ótimo. O porcentual é maior do que em outubro, quando o índice marcou 45,6%, e maior que em setembro, quando 43,5% fizeram avaliação positiva.

Outros 30% veem o governo estadual como regular, índice que se mostra estável nos últimos meses. Já para 20,1%, o governo estadual está ruim ou péssimo. O porcentual era maior em setembro (24,7%) e em outubro (22,2%).

Leia também

• Apenas 1 em cada 10 alunos sabe o que é COP30, diz pesquisa da Frente de Educação

• Pesquisa Quaest/COP30: para 41%, resultados serão positivos e para 41% não fará diferença

• Pesquisa mostra que empresas não se adaptaram para reforma tributária

Além disso, 40,7% dizem não ter preferência de posicionamento político; 37,3% afirmam preferir a direita; 11,6%, a esquerda; e 3,7%, o centro. Não sabem ou não responderam, 6,7%. Para 86,5%, o posicionamento político do candidato é importante na decisão do voto.

A pesquisa realizou 2.000 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, de 898 cidades, por entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter