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ELEIÇÕES 2026 Futura/Apex: Lula tem 46% de aprovação e 49,7% de desaprovação a três meses de eleição 42,9% da população considera o presidente ruim ou péssimo, outros 38,6% avaliam Lula como bom ou ótimo, e 17,7% citam avaliação regular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 46% dos eleitores brasileiros e desaprovado por 49,7% a pouco menos de três meses do primeiro turno das eleições, segundo pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex, divulgada nesta terça-feira, 14.

O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-07294/2026, consultou 2 mil eleitores, por telefone, entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança.

A aprovação do petista é maior entre mulheres (49,4%), enquanto os homens o desaprovam mais (54,4%). Entre as regiões, o destaque é a aprovação no Nordeste (55,5%) e no Norte (50,3%), contrabalançada pela desaprovação no Sul (62,1%), no Centro-Oeste (56,6%) e no Sudeste (52,1%).

O presidente é mais aprovado entre pessoas de 45 a 59 anos (53,2%) e com mais de 60 anos (51%). Na outra ponta, a desaprovação supera a linha de 50% entre eleitores de 16 a 24 anos (54,7%), de 25 a 34 anos (58,1%) e de 35 a 44 anos (59,3%)

A maior parte da população considera o presidente ruim ou péssimo (42,9%). Outros 38,6% avaliam Lula como bom ou ótimo, e 17,7% citam avaliação regular.

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