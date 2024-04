Futuro do deputado Chiquinho Brazão pode ser decidido por petista; entenda

A- A+

Os petistas Jack Rocha e Joseildo Ramos foram sorteados, na quarta (17), para compor a lista tríplice que vai definir o relator do processo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que pode cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido).

Além deles, a liberal Rosângela Reis também foi sorteada. Na semana passada, os dois do PT votaram pela manutenção da prisão de Brazão. Já Rosângela, embora do PL, sigla que entrou com representação a favor da cassação do mandato do parlamentar, votou pela soltura do deputado.

Agora, com a definição da lista tríplice, cabe ao presidente do Conselho, deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasil), escolher um dos três para relatar o processo contra Brazão, preso desde 24 de março, após ser apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes da execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

A escolha dos possíveis relatores já havia sido feita na quarta passada, mas os deputados Bruno Ganem (Podemos-SP), Ricardo Ayres (Republicanos) e Gabriel Mota (Republicanos-RR), desistiram da relatoria. Por isso, uma nova lista tríplice teve que ser sorteada.

A alegação de Ayres é que sua desistência ocorreu porque havia sido escolhido como relator para outra representação no Conselho de Ética. Já Ganem, justificou a desistência às tarefas de pré-candidatura à prefeitura de Indaiatuba, no interior de São Paulo, enquanto Mota, não justificou o que motivou sua recusa.

