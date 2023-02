A- A+

Atos Antidemocráticos Futuro presidente do STM diz que militares envolvidos nos ataques golpistas serão punidos O Ministério Público Militar tem apenas oito investigações preliminares sobre a participação de oficiais na invasão as sedes dos Três Poderes

O ministro Francisco Joseli Parente Camelo, futuro presidente do Superior Tribunal Militar (STM), declarou que a Corte vai atuar ‘com a toda a Justiça’ caso receba processos envolvendo a participação de militares nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Garantiu, também, que os agentes serão punidos se os crimes forem demonstrados.

“Julgaremos com toda a Justiça, com todo o pleno direito à defesa e ao contraditório e, se tiver realmente cometido crimes, se chegar a nós, será punido”, revelou Camelo ao UOL.

O militar reforçou não haver ainda uma decisão sobre a esfera responsável pelos julgamentos (STM ou Supremo Tribunal Federal), mas adiantou que “muita coisa tem condições de ir para o STM.

O Ministério Público Militar tem apenas oito investigações preliminares sobre a participação de oficiais na invasão as sedes dos Três Poderes.

Dessas, três apuram supostas ações de oficiais-generais, a omissão das Forças Armadas nos eventos e, segundo o próprio MPM, o “suposto auxílio de militares do Exército na fuga de manifestantes após participação em atos antidemocráticos”.

O tenente brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, que foi eleito em dezembro do ano passado pelos ministros do STM como o novo presidente da Corte, tem posse prevista para o mês de março.

Na mesma sessão de votação, foi eleito como vice-presidente o ministro José Coêlho Ferreira. Ambos integrarão a presidência da Corte no biênio 2023-2025.



