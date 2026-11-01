Dom, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
mp das bets

Fux atende AGU e inclui ministérios e Abras em debate sobre bets

Entidades favoráveis à proibição dos jogos ficaram fora da audiência

Reportar Erro
O ministro do STF, Luiz Fux, suspende decisão de Dino que permitia divulgação de fake news sobre Nossa Senhora AparecidaO ministro do STF, Luiz Fux, suspende decisão de Dino que permitia divulgação de fake news sobre Nossa Senhora Aparecida - Foto: Alejandro Zambrana/STF

A pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu neste domingo (1°) convocar representantes dos ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública para a audiência em que vão ser discutidos os impactos da Medida Provisória nº 1.394/2026, que proíbe o funcionamento das empresas de apostas online no Brasil, as chamadas bets.

A audiência pública está agendada para esta terça-feira (3) em Brasília (DF), a partir das 10h, e será transmitida pela TV e pela Rádio Justiça, e também pelo canal do STF no Youtube.

Além dos representantes das duas pastas, Fux decidiu convocar a Associação Brasileira de Supermercados (Abras); o Comitê Paralímpico do Brasil; a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf); e o Grêmio Futebol Clube.

Com isso, a relação de participantes agora chega a 34 entidades, órgãos e associações.

Fux é relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027 ajuizada pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (Anjl), que argumenta que a MP é inconstitucional e pede que o STF suspenda a iniciativa do governo federal de proibir a exploração, oferta, intermediação e publicidade de bets em todo o território nacional.

Foi no âmbito da ADI que o ministro decidiu convocar a audiência pública desta terça-feira. Em seu primeiro despacho, de 26 de outubro, Fux convocou 26 entidades, entre representantes do Poder Executivo, clubes de futebol, organizações esportivas, associações e institutos ligados ao tema.

Na sequência, o ministro publicou uma nova convocatória, incluindo a participação de representantes do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Ministério dos Esportes.

Ampliação
Foi então que a AGU requereu ao ministro que ampliasse o rol de participantes do evento, por entender que “o total dos atores convocados parece formar um quadro predominantemente integrado por entidades esportivas e representantes de operadoras de apostas”.

Até aquele momento, só os clubes de futebol e os representantes das casas de apostas, que defendem a volta da liberação das bets, totalizavam 17 participantes, dos 26 convocados.

“Composição que, com a devida vênia, pode vir a dificultar a vocalização equilibrada das diversas correntes de opinião e de exposição de expertises e dados técnicos pertinentes ao debate posto nesta ação direta”, assinalou a AGU em seu requerimento.

Ao analisar a manifestação da AGU, Fux destacou que, em novembro de 2024, ele próprio conduziu duas audiências públicas durante as quais diferentes entidades contrárias à permissão das bets apontaram as “consequências sociais nocivas da atividade”.

Entre as organizações que participaram das duas audiências anteriores estavam a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead), o Instituto Alana, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a Associação Nacional dos Aposentados, Pessoas com Deficiência, Idosos, Pensionistas e dos Segurados da Previdência (Anadips), entre outras – nenhuma delas convocada para o evento desta terça-feira.

“Os malefícios sociais das apostas já são de conhecimento desta Corte, tendo sido, inclusive, utilizados para embasar votos meus em outros julgados sobre o tema”, destaca Fux em sua mais recente decisão, divulgada neste domingo, na qual se refere aos impactos das bets na saúde e economia.

Saiba quem são os participantes da audiência pública, que será aberta pelo ministro Luiz Fux, as 10 horas, e o horário da participação de cada um deles:

Clube de Regatas do Flamengo (10h10min-10h20min)
Fluminense Futebol Clube (10h20min-10h30min)
Sociedade Anônima do Futebol Botafogo (10h30min-10h40min)
Sociedade Anônima Cruzeiro Esporte Clube (10h40min-10h50min)
São Paulo Futebol Clube (10h50min-11h)
Corinthians Esporte Clube Paulista (11h-11h10min)
Associação Atlética Ponte Preta (11h10min-11h20min)
Esporte Clube Vitória (11h20min-11h30min)
Guarani Futebol Clube (11h30min-11h40min)
Sociedade Anônima de Futebol Portuguesa (11h40min-11h50min)
Grêmio Futebol Porto Alegrense (11h50min-12h)
Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) (12h-12h10min)
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (12h10-12h20min)
Comitê Olímpico do Brasil (COB) (12h20-12h30min)
Comitê Paralímpico do Brasil (12h30min-12h40min)
Advocacia-Geral da União (AGU) (14h-14h10min)
Procuradoria-Geral da República (PGR) (14h10min-14h20min)
Ministério da Fazenda (14h20min-14h30min)
Ministério do Esporte (14h30min-14h40min)
Ministério da Justiça e Segurança Pública (14h40min-14h50min)
Ministério da Saúde (14h50min-15h)
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) (15h-15h10min)
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) (15h10min-15h20min)
Associação Nacional pela Segurança Jurídica dos Jogos e Apostas (Anseja) (15h20min-15h30min)
Associação Nacional de Jogos e Loterias (Anjl) (15h30min-15h40min)
Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (Ibjr) (15h40min-15h50min)
Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (Anpv) 15h50min-16h
Associação Brasileira das Concessionárias e Permissionárias de Loterias Estaduais (Abracopel) (16h-16h10min)
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) (16h30min-16h40min)
Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) (16h40min-16h50min)
Confederação Nacional da Indústria (CNI) (16h50min-17h)
Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ Reg) (17h-17h10min)
Associação Brasileira de Liberdade Econômica (Able) (17h10min-17h20min)
Associação Internacional de Gaming (Aigaming) (17h20min-17h30min) 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter